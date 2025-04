Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz se une a coletivo de Santa Catarina em semana cultural

A partir de 26 de abril, o Espaço Cultural Terreira da Tribo (av. Pátria, 98) vai receber uma programação gratuita de atividades culturais, promovida a partir da parceria estabelecida entre dois grupos artísticos: o coletivo Inclassificáveis , de Florianópolis (SC) e a Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz. Além das apresentações teatrais, o evento, que se estende até o dia 3 de maio, também pretende promover oficinas de dramaturgia, que contemplam ações como intercâmbios culturais e rodas de conversa.Dois espetáculos de teatro compõem a programação. A peça 5 minutos, que aborda - através de discussões sobre memória e luta - o período da Ditadura Militar brasileira, deve ter duas sessões nos dias 28 e 29 de abril, sempre às 20h. Já o espetáculo Fluxo será interpretado nos dias 2 e 3 de maio, no mesmo horário, e pretende refletir sobre a história do sistema público de educação do Brasil do século XXI.As oficinas, por sua vez, intituladas Dialética Memória e Dramaturgia do Intangível, ocorrem, respectivamente, nos dias 26-27 e 28-29 de abril, sempre das 14h às 18h. Pelo número limitado de vagas, é necessário que os interessados preencham o formulário de inscrição.