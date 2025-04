ATAIRÜ convida Nina Nicolaiewsky para apresentação no Café Fon Fon

O quarteto musical Atairü é a principal atração da noite desta quinta-feira (17) no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22). A partir das 21h, o grupo sobe ao palco ao lado da cantora e compositora Nina Nicolaiewsky, para realizar uma apresentação especial que pretende mesclar a música brasileira com sonoridades instrumentais e do jazz. Os ingressos para o evento podem ser adquiridos através da plataforma Sympla, no valor de R$ 40,00.Composto pelo pianista Leonardo Bittencourt, o trompetista Bruno Silva, o contrabaixista André Mendonça e o baterista Felipe Chambers, o grupo instrumental Atairü deverá interpretar canções autorais e temas especialmente selecionados para a participação da vocalista Nina Nicolaiewsky.Para realizar reservas ou obter informações acerca da apresentação, é possível entrar em contato através do telefone (51) 99880-7689. Caso haja disponibilidade, bilhetes estarão sendo comercializados no dia do evento, no valor de R$ 50,00.