'Paixão de Cristo do Morro da Cruz' acontece nesta Sexta-feira Santa na Zona Norte

A Paixão de Cristo do Morro da Cruz, realizada no Santuário São José do Murialdo (rua Vidal de Negreiros, 550), retorna para sua 66ª edição em 2025. A programação, que ocorre na tarde da Sexta-feira Santa (18), tem início com uma cerimônia religiosa, marcada para às 14h30min. Em sequência, às 15h30min, é apresentada a tradicional encenação, seguida pela procissão em direção ao topo do Morro da Cruz.Interpretada por uma equipe de atores profissionais, a encenação deste ano também contará com cerca de 60 moradores do bairro, ocupando os papeis de soldados romanos e moradores da Palestina. Além disso, como normalmente acontece, os residentes também podem se inscrever para carregar a Cruz, por alguns metros, durante o trajeto até o alto do Morro.Em 2025, o evento está alinhado com a temática Fraternidade e Ecologia Integral, conceito chave para a Campanha da Fraternidade deste ano. Questões como a preservação ambiental e a importância de encontrar estratégias para evitar acontecimentos climáticos extremos são alguns dos temas mais abordados.