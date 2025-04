Propriedade de Gene Hackman tinha infestação de roedores, diz relatório

Um relatório do Departamento de Saúde do Novo México revelou que a propriedade do ator Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa, em Santa Fé, nos Estados Unidos, apresentava sinais de infestação por roedores. A vistoria foi feita em março, dias após a morte do casal. Betsy morreu em 13 de fevereiro por complicações causadas pelo hantavírus, doença rara transmitida por fezes e urina de ratos. Hackman foi a óbito pouco tempo depois, por problemas cardíacos e Alzheimer - causas não relacionadas à infecção, como informa a Agência Estado.

Gene e Betsy foram sepultados em um funeral privado na cidade onde residiam. A data em que a cerimônia ocorreu não foi divulgada. O enterro ocorreu de forma discreta, apenas com a presença de familiares e amigos próximos do casal, segundo informações da revista People.

De acordo com o documento, as autoridades encontraram fezes, ninhos e animais vivos e mortos em veículos, garagens, casas de hóspedes e depósitos localizados no terreno. Também foram encontradas armadilhas nos espaços externos, sinal de que o problema já era conhecido.

Apesar do cenário nos arredores, os técnicos consideraram a casa principal segura. Não foram identificados vestígios da presença dos roedores na residência onde vivia o casal, e o local foi classificado como de baixo risco. Ainda assim, foi realizada uma análise para garantir a segurança de socorristas e familiares que estiveram no imóvel.

A hantavirose é considerada rara e não é transmitida de pessoa para pessoa. O risco maior está em ambientes fechados e mal ventilados, onde partículas contaminadas podem ser inaladas durante a limpeza ou manuseio de objetos com vestígios de roedores.

Segundo as autoridades, Betsy Arakawa pesquisou sobre sintomas de gripe e covid-19 antes de morrer. De acordo com o The New York Times, ela fez buscas como "A Covid pode causar tontura?" e "Gripe e sangramentos nasais" em 10 de fevereiro. No dia seguinte, ela cancelou uma sessão com a massagista e pediu cilindros de oxigênio.

A polícia do Condado de Santa Fé, nos Estados Unidos, divulgou nesta semana novas imagens da casa. O vídeo, obtido pelo Page Six a partir das câmeras corporais de alguns agentes, mostra diversos ambientes do imóvel com objetos espalhados, como caixas de transporte de cachorro, livros, roupas, frascos de remédio, itens de higiene e alimentos. Um dos policiais chega a comentar sobre o cheiro ao entrar na casa.

No dia 7 de março, as autoridades revelaram que Betsy morreu pelos efeitos do hantavírus, que causa uma doença respiratória e está associado a fezes de roedores, aos 65 anos. A data estimada da morte da pianista é no dia 12 de fevereiro. Já Hackman, de 95 anos, teria morrido uma semana depois, vítima de doença cardíaca. A médica legista chefe Heather Jarrel informou que a doença de Alzheimer foi um fator contribuinte para a morte do ator.

As mortes de Hackman e Arakawa foram consideradas como sendo de causas naturais, mas a polícia de Santa Fé ainda não concluiu a investigação, com o objetivo de fazer uma linha do tempo com informações obtidas dos celulares coletados na casa. "O caso é considerado aberto até que tenhamos as informações necessárias", disse uma porta-voz à Associated Press.