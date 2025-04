William Levy, ator de 'Café com Aroma de Mulher', é preso nos EUA

William Levy, ator conhecido por interpretar Sebastián Vallejo em Café com Aroma de Mulher, foi preso no sul da Flórida, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (14).Segundo a NBC, ele foi acusado de embriaguez acompanhada de perturbação à ordem pública e invasão de propriedade. Desde que foi detido, o ator está na Cadeia Principal de Broward.Café com Aroma de Mulher se tornou um sucesso da Netflix em 2021. No Brasil, a novela entrou no Top 10 da plataforma de streaming apenas semanas depois do lançamento. Agora, o folhetim será exibido na Band após Beleza Fatal.Além de atuar em novelas em língua espanhola, o ator já esteve em filmes de Hollywood como A Vida Secreta de Zoe, Resident Evil 6 e O Clube das Mães Solteiras.Até o momento, a prisão não foi comentada pela equipe de Levy.