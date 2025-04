Exibição artística 'Imersão' tem encerramento prorrogado

A mostra Imersão, assinada pelos artistas visuais Fernanda Martins Costa e Daniela Kern, teve seu encerramento prorrogado para o dia 30 de abril. Inicialmente programada para permanecer em cartaz até esta quarta-feira (16), a exposição ficará aberta para gratuita do público, na Residência d’artista (av. 24 de Outubro, 364) até o final do mês. Os horários devem ser agendados previamente, através do WhatsApp 51 99113-2416, ou pelo perfil do Instagram @residencia_dartista.Unindo duas propostas artísticas distintas, Imersão foi um dos projetos selecionados para participar da programação Portas para a Arte, vinculada à 14ª Bienal do Mercosul. Através de 12 desenhos em aquarela, a artista Daniela Kern apresenta a série Há uma gota, inspirada no primeiro livro de poemas publicado por Mário de Andrade em 1917. Fernanda Costa, por sua vez, transita entre a pintura, desenho, escultura e fotografia, e pretende abordar, em sua produção, as relações que se formam entre a medicina, a anatomia humana e a produção artística.