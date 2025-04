Obras Comentadas sedia bate-papo sobre recém-lançado disco 'Olho de Peixe'

O Obras Comentadas, projeto que discute grandes trabalhos da música popular brasileira, receberá a violonista Badi Assad e o diretor da Orquestra Mundana Refugi Carlinhos Antunes na tarde deste sábado (19), para realizar uma análise do disco Olho de Peixe, lançado em 2024. A partir das 16h, o bate-papo entre os artistas será disponibilizado no canal do YouTube do músico Felipe Antunes.Na discussão, os artistas deverão fazer uma análise mais aprofundada das temáticas abordadas no novo disco, que é uma releitura do trabalho homônimo publicado por Lenine em 1993. Produzido por Pedro Ito, o álbum pretende simbolizar uma homenagem à trajetória do artista que, como tantas outras pessoas de diferentes regiões do Brasil, migrou até o sudeste em busca de novas oportunidades.Através dos arranjos de Daniel Muller, Danilo Penteado, Maiara Moraes, Rui Barossi, Badi Assad, Carlinhos Antunes e Pedro Ito, a ideia é realizar uma interpretação singular e sensível, que fizesse jus a um dos mais importantes discos da música brasileira.