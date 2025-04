Jaydson mescla rock alternativo, grunge e hardcore no álbum 'Live Fast, Die Old'

Na última sexta-feira (11), o cantor e compositor Jaydson lançou seu primeiro álbum de estúdio Live Fast, Die Old. Disponibilizado em todas as plataformas de streaming, o disco é composto por nove faixas, que mesclam referências de inúmeros gêneros, como o grunge, o hardcore melódico e o rock alternativo. Entre as canções que integram o trabalho, destacam-se faixas como I Don't Wanna Die Young, Camisa Amarela e Filme do Almodóvar, lançadas anteriormente como singles. Para ajudar a dar vida às letras do trabalho, Jaydson contou com uma equipe composta por músicos e produtores de destaque na cena gaúcha. No time, estão Marcel Bittencourt (baixo e guitarra), Renato Siqueira (bateria) e Rodrigo Ferreira (guitarra).A partir da mescla de materiais antigos com composições novas, Jaydson conseguiu montar uma obra que reflete, simultaneamente, seu trabalho autoral e as influências musicais de nomes como Nirvana, NOFX e Júpiter Maçã.