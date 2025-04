Rancho Tabacaray promove almoço de Fogo de Chão no domingo de Páscoa

O Rancho Tabacaray (av. Vicente Monteggia, 2770) tem uma programação destinada às famílias neste domingo de Páscoa (20). A partir das 11h, a instituição pretende promover uma série de atividades gastronômicas, lúdicas e musicais para o público de todas as idades. Os ingressos estão disponíveis na platafoma Sympla, em valores de R$ 190,00 para adultos, R$ 90,00 para crianças de até dez anos e entrada franca para os menores de cinco anos.Entre as atrações do evento, destaca-se, principalmente, o tradicional almoço de Fogo de Chão. O cardápio, que está incluso no valor dos ingressos, conta com diversos cortes selecionados de carne, como o costelão, o vazio, o contrafilé e outros, além de seus acompanhamentos clássicos. Junto do almoço, também é realizada uma apresentação ao vivo do cantor André Teixeira, nome que ocupa destaque na música nativista atual. As crianças, por sua vez, poderão aproveitar o espaço kids, que conta com brincadeiras musicais, pintura facial, e outras atividades lúdicas.