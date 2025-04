Documentário discute mudanças climáticas por meio de relatos indígenas

A Cinemateca Paulo Amorim (rua dos Andradas, 736) vai realizar uma série de exibições gratuitas do documentário Kunhã Karaí e as Narrativas da Terra, conhecido por promover uma discussão em defesa dos direitos dos povos originários. As sessões estão programadas para ocorrer a partir desta quinta-feira, em todos os dias da semana, com exceção de segundas-feiras, sempre às 19h, e o filme deve permanecer em cartaz até o dia 23 de abril.Todos os ingressos serão vendidos presencialmente na Cinemateca, em valores que variam entre R$8,00 e R$16,00 na terça, quarta e quinta-feira, e entre R$10,00 e R$20,00 no feriado de sexta-feira, no sábado e no domingo.Dirigido pela cineasta Paola Mallmann, o longa-metragem Kunha Karaí e as Narrativas da Terra acompanha a história de vida de mulheres brasileiras de diferentes povos indígenas, que habitam em regiões distintas do país. Através de relatos da perspectiva feminina, o documentário procura abordar questões sociais colocadas em evidência, como as mudanças climáticas e a proteção dos biomas.