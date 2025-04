Hit The Noise é atração principal do Rock N' Bira deste final de semana

Neste sábado (12), a partir das 23h, deve ser realizada a edição do mês de abril do festival Rock N’ Bira. A festa, que ocorre há mais de 16 anos na capital gaúcha, levará apresentações ao vivo de cinco bandas de rock até o Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) neste final de semana. Os bilhetes para assistir o evento estão disponíveis na plataforma Sympla, por R$119,00 com open bar incluso.O destaque da noite será o concerto da banda Hit the Noise, conhecida por seus arranjos e riffs de guitarra marcantes, e suas composições irreverentes. Formado em 2018, o grupo já carrega um repertório expressivo de canções autorais, responsáveis por colocar o grupo no mapa da cena musical porto-alegrense.Além disso, também se apresentarão outras quatro bandas diferentes, que tocarão homenagens à célebres nomes da música nacional. O grupo Rock n’ Roll Train vai prestar tributo ao Led Zeppelin; o The Works tocará clássicos do Queen; o Penttagrama interpretará canções do Metallica; e o Perfect Sense, dedicado ao Pink Floyd.