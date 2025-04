Nei Lisboa canta clássicos da MPB em apresentação no Teatro do CIEE

O show Cantiagualha, novo projeto inédito de Nei Lisboa, será levado ao palco do Teatro do CIEE (rua D. Pedro II, 861) na noite deste sábado (12). Em uma apresentação intimista de voz e violão, o cantor gaúcho pretende interpretar um repertório nostálgico, carregado de memórias emocionais do cantor, especialmente da cena musical dos anos 1960 e 70. A setlist deve incluir canções de diversos artistas que marcaram a história da MPB, como Gilberto Gil, Geraldo Vandré, Chico Buarque, Belchior, e diversos outros. Para prestigiar a apresentação, é possível adquirir ingressos em valores entre R$ 70,00 e R$ 140,00, através da plataforma virtual PagTickets.De acordo com o artista, a seleção de músicas que integrariam o espetáculo apresentou-se de uma forma muito orgânica para ele. “É um recorte descompromissado, com até um Noel Rosa e um pouco dos anos oitenta infiltrados no setlist. Simplesmente coisas que me caem bem na voz, e que são um presente luxuoso do tempo poder levar pro palco”, explica Lisboa.