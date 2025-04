Licks e Maltz fazem show intimista com clássicos do Engenheiros do Hawaii

Ex-integrantes da icônica banda Engenheiros do Hawaii, Augusto Licks e Carlos Maltz se reunirão em uma apresentação intimista no palco do Sgt Peppers Pub (rua Quintino Bocaiúva, 256) nesta quinta-feira (10), às 21h30min. Os ingressos para o concerto seguem disponíveis na plataforma Bilheto.Em suas apresentações, Licks e Maltz mantém seus instrumentos principais, atuando, respectivamente, na guitarra e na bateria. Quem os acompanha na voz é o cantor Sandro Trindade, que participa da banda tributo Engenheiros Sem CREA. De acordo com Licks, o show realizado nesta quinta-feira será muito diferente e especial, especialmente nos termos de setlist. "Os detalhes e as dinâmicas em palco se reavivaram muito, estamos bem mais afiados. Além disso, para o Sgt Peppers preparamos mais quatro músicas que não estavam no repertório do ano passado, mantendo praticamente todos os grandes hits dos Engenheiros. E vai ter uma surpresa, não dá pra dar spoiler", conta o guitarrista.