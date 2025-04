Shana Müller é a primeira atração da nova edição do projeto 'Mistura Fina'

O Multipalco Eva Sopher (praça Mal. Deodoro, s/n) voltará a receber o projeto Mistura Fina, agora em sua 5ª edição. Desta vez, o concerto será da cantora Shana Müller, que apresentará seu novo trabalho Canto de América, baseado no cancioneirismo latino-americano. O show está marcado para esta quinta-feira (10), às 19h, com entrada gratuita.



No ano de 2025, a iniciativa Mistura Fina deve contar com 30 apresentações, todas às quintas-feiras. Com curadoria de Arthur de Faria, a nova edição do projeto pretende proporcionar uma programação que apresente artistas nacionais de destaque, mas que também ofereça destaque para cantores locais, que têm dificuldade de conseguir visibilidade midiática.



Na primeira edição, a artista Shana Müller pretende apresentar sua performance Canto de América, que deve incluir canções tanto em português quanto em espanhol, e representa uma homenagem à música e à cultura latino-americana.