Jéssica Menzel explora o amor no palco do Ocidente

Nesta semana, o Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960) deve receber a cantora Jéssica Menzel, com uma apresentação de seu novo projeto musical Amor e Outras Coisas. O show tem início às 21h desta quinta-feira (10) e carrega um repertório que une clássicos da MPB com uma série de canções emocionais escritas pela artista.Formada em Jornalismo pela Ufrgs, Jéssica Menzel sempre teve uma conexão especial com a música e a escrita. A artista, que se interessa por temáticas sensíveis como a memória e o amor desde a graduação, agora traduz suas impressões e sensações através da música que produz.Sua apresentação desta quinta-feira faz parte do projeto musical Ocidente Acústico, realizado no tradicional Bar Ocidente de Porto Alegre. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$25,00.