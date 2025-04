Artista plástico Marcelo Zanini retoma o 'estalo' da Bienal do Mercosul

A Galeria AZ de Porto Alegre (rua Casemiro de Abreu, 1412) recebe a exposição individual do médico e artista plástico Marcelo Zanini, chamada de Lampo, a partir desta quarta-feira (9). Até o dia 26 de abril, o público pode entrar em contato com 20 pinturas abstratas realizadas pelo pintor, em uma mostra que conta com visitação gratuita, aberta de segunda-feira a sábado. A temática da exposição Lampo está muito relacionada com o conceito escolhido para guiar os trabalhos da 14ª Bienal do Mercosul, Estalo. A mostra, que faz parte do projeto da Bienal intitulado Portas para Arte, também pretende falar sobre um momento espaço-temporal, que induz as pessoas a terem reflexos sensoriais. Assim como um estalo, um clarão, que é a tradução do termo italiano que dá nome à exposição, também causa reverberações nos sentidos de quem o experiencia, e, portanto, foi selecionado como mote para esse trabalho.