Nando Reis e Adriana Calcanhotto fazem show gratuito no domingo em Porto Alegre

O Parque Harmonia de Porto Alegre será palco para um concerto gratuito com duas lendas da Música Popular Brasileira. Os cantores Adriana Calcanhotto e Nando Reis vão estar na capital gaúcha neste domingo (6), às 17h, para apresentar canções dos seus dois shows mais recentes: Voz & Violão e Nando Hits. A apresentação de abertura será do grupo Ngoma - Tambores da Bonja, projeto sociocultural que conta com participação do cantor e compositor Thiago Ramil.Na apresentação de seu show Voz & Violão, a compositora gaúcha Adriana Calcanhotto estará acompanhada pela Orquestra Theatro São Pedro, regida pelo maestro Evandro Matté. O cantor Nando Reis, por sua vez, pretende contemplar sua trajetória musical de mais de quatro décadas, cantando alguns dos maiores sucessos de sua carreira. A organização do espetáculo é do projeto Vivo Música, organizado pela Vivo. De acordo com a diretora de Marca e Comunicação Marina Daineze, a iniciativa tem como objetivo elevar a valorização da cultura nacional.