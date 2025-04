Ferrugem comemora 10 anos de carreira no Pepsi On Stage

Em comemoração por ter completado uma década de carreira musical, o artista Ferrugem realizará um show especial no palco do Pepsi On Stage (av. Severo Dullius, 1995) neste final de semana. O concerto, marcado para ter início às 22h desta sexta-feira (5), vai celebrar os maiores sucessos musicais dos primeiros dez anos da trajetória profissional do cantor.



No repertório de sua mais nova turnê, intitulada Ferrugem 10 Anos, o artista pretende apresentar canções como Pirata e Tesouro, Pra Você Acreditar e Som do Tambor, hits clássicos que fizeram parte da história de sua carreira. Ingressos a partir de R$ 45,00, no Sympla.



O cantor Jheison Falide de Souza, que utiliza Ferrugem como seu nome artístico, é um dos mais premiados nomes da música brasileira da atualidade. O artista, conhecido por suas interpretações nos gêneros do samba e do pagode, já conquistou uma série de indicações e troféus, como o Grammy Latino e o Prêmio Multishow.