Maior tributo ao Roxette do mundo faz show em Porto Alegre

Criado na cidade de Nottingham, na Inglaterra, o grupo musical Roxette UK virá para o continente latino-americano pela primeira vez no ano de 2025. A banda, que presta um tributo ao lendário Roxette, tem uma apresentação programada para ser realizada no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 839), em Porto Alegre, às 21h desta sexta-feira (4). Os bilhetes, por sua vez, ainda podem ser adquiridos na plataforma Sympla, entre R$ 90,00 e R$ 290,00.Considerada uma das melhores homenagens à dupla Roxette do planeta, a banda Roxette UK é liderada pelo casal de músicos Libbi Cooper e Matt Black, que se apresentam respectivamente, no vocal e na guitarra. No concerto na capital gaúcha, o grupo pretende interpretar alguns dos maiores sucessos do icônico duo dos anos 80, com canções como The Look, Listen to Your Heart, It Must Have Been Love, Joyride e Dressed for Success.