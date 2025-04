Mostra Human Bodies permanece em cartaz no Barra Shopping até dia 11 de maio

A exposição internacional Human Bodies - Maravilhas do Corpo Humano, que foi inaugurada na cidade de Porto Alegre no mês de março, teve sua temporada estendida até o dia 11 de maio. Localizada no Barra Shopping Sul (av. Diário de Notícias, 300), a mostra apresentou alta demanda dos frequentadores ao longo do último mês, o que motivou a prorrogação da data original de encerramento. A visitação ocorre em todos os dias da semana, e os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pela plataforma Uhuu, por preços que variam entre R$40,00 e R$50,00.Já tendo sido vista por mais de 40 milhões de pessoas ao redor do mundo, a exposição Human Bodies pode ser considerada um verdadeiro estudo e apresentação do corpo humano. Em seu acervo, a mostra conta com nove corpos reais, dispostos em poses inusitadas que ilustram os sistemas e órgãos internos de uma forma dinâmica e diferenciada. O objetivo, acima de tudo, é demonstrar a diversidade de detalhes que o corpo humano possui, além de estimular a busca pelo conhecimento e entretenimento, tanto para as crianças quanto para os adultos.