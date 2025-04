Nenhum de Nós volta a tocar em Porto Alegre depois de mais de um ano

Com uma trajetória que se estende por quase quatro décadas, o grupo Nenhum de Nós retornará ao Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685) neste sábado (5), depois de mais de um ano sem realizar nenhuma apresentação em Porto Alegre. O novo show da banda, intitulado Translúcido, pretende reunir em uma lista os maiores sucessos de sua carreira. Ingressos à venda no Sympla. Após um 2024 particularmente difícil enfrentado pela banda, marcado pela perda do gaiteiro e tecladista João Vicenti, o Nenhum de Nós pretende retornar à Capital com um concerto que presta uma homenagem à sua trajetória. O termo que dá nome ao espetáculo, Translúcido, diz respeito à essa transparência que o grupo pretende ter com seus fãs, mostrando tanto suas alegrias, quanto suas tristezas e reflexões.Os ingressos para a apresentação já estão sendo vendidos na plataforma Sympla por a partir de R$120,00. Desta vez, quem sobe ao palco do auditório são os músicos Thedy Corrêa, Carlos Stein, Veco Marques, Sady Homrich e Estevão Camargo.