Cau Karam interpreta sucessos de sua carreira no Café Fonfon

O artista Cau Karam fará uma de suas últimas apresentações no Brasil antes de embarcar para Portugal pelos próximos dois meses. O concerto, que deve contar com canções de diferentes momentos de sua trajetória, está programado para acontecer no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22), às 21h desta quinta-feira (03). Para realizar uma reserva, é possível entrar em contato pelo telefone / WhatsApp (51) 99880-7689.Natural de Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, Cau Karam destaca-se como um dos mais importantes violonistas gaúchos das últimas décadas. Atualmente, em 2025, o músico pretende passar dois meses na Europa, para realizar o estudo da viola portuguesa pelo Programa Ibermúsicas.Em um de seus espetáculos finais na capital gaúcha, o violonista pretende tocar uma série de composições do seu trabalho mais recente, Viola Fora das Modas, além de revisitar músicas que integraram seus discos anteriores. Ele será acompanhado pelo saxofonista Sérgio Karam, o vocalista Dudu Sperb e o acordeonista Paulinho Cardoso.