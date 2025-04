Ocidente Acústico presta tributo a Carlos Eduardo Miranda

Seis artistas e bandas musicais independentes subirão ao palco do Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960) nesta quinta-feira (3), para mais uma edição do festival Ocidente Acústico. A partir das 21h, nomes como Júlio Reny, DeFalla, Replicante Apaixonado, Atahualpa, Taranatiriça e Urubu Rei realizarão uma série de apresentações em homenagem à vida e obra do músico e compositor Carlos Eduardo Miranda, que faleceu em 2018.Os shows de abertura da noite serão realizados pelas bandas Transmissão Beta e Flor Lagarto, que também estão entre os grupos de destaque na cena musical do espaço. As entradas para curtir as apresentações custam entre R$ 40,00 e R$ 80,00, e estão disponíveis no Sympla. O músico Carlos Eduardo Miranda está consolidado como uma das maiores figuras do rock brasileiro e gaúcho de todos os tempos. Além de ter atuado como pioneiro de diversos grupos locais, que seguem na ativa até os dias de hoje, o artista também trabalhou como produtor musical e fez história lançando nomes como Raimundos, Skank, O Rappa, Os Virgulóides, Blues Etílicos, entre outros.