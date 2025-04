Nova temporada da peça 'Terra sem Mapa' movimenta o Estúdio Stravaganza a partir de 3 de abril

O espetáculo Terra sem Mapa, que está em cartaz há mais de dois anos, deve realizar uma nova temporada no Estúdio Stravaganza (rua Dr. Olinto de Oliveira, 68) ao longo dos próximos meses. A partir desta quinta-feira (3), o espetáculo terá apresentações semanais no espaço, que devem se estender até o dia 15 de maio.



Em trânsito entre o humor e a melancolia, o espetáculo Terra sem Mapa foi criado no final da pandemia da Covid-19. A narrativa, assinada e estrelada por Mirna Spritzer e Sergio Lulkin, acompanha os personagens Vrum e Luba, que adentram em uma caminhada pelo tempo e refletem sobre a existência humana.



As sessões da montagem acontecem sempre nas quintas-feiras, às 20h. Os ingressos, por sua vez, podem ser adquiridos de modo antecipado através do site EntreatosDivulga, em valores que variam entre R$33,60, para quem tem direito à meia-entrada, e R$67,20, para aqueles que compram o bilhete completo.