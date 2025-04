Ana Carol lança novo álbum nesta quinta-feira (3) no Grezz

A cantora e compositora Ana Carol realizará o show de lançamento do seu novo disco Alma Nua em Porto Alegre. O concerto, que está programado para ocorrer nesta quinta-feira (3), acontece no palco do Grezz (rua Almirante Barroso, 328), a partir das 21h.



Com produção assinada por Moogie Canazio, o álbum Alma Nua foi gravado na cidade de Los Angeles durante o período da pandemia da Covid-19. Através de suas letras e melodias, o trabalho pretende refletir a essência da artista, que utiliza de suas experiências pessoais para escrever canções que compõem um repertório sobre amor, autodescoberta e resiliência.



Na apresentação desta quinta-feira (3), a cantora pretende apresentar faixas do disco, mas também promete revisitar outros momentos marcantes de sua trajetória. Ingressos via Sympla, por valores de R$ 25,00 a R$ 50,00.