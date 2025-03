Sgt Peppers Pub sedia noite de Jazz com Augusto Santos Quinteto nesta quarta-feira

O Sgt. Peppers Pub (rua Quintino Bocaiúva, 256) deve receber uma atração especial na noite desta quarta-feira (3). A partir das 21h, o grupo Augusto Santos Quinteto subirá ao palco do espaço para apresentar uma série de canções e timbres de sucesso da música de Jazz. Além do saxofonista Augusto Santos, que dá nome à banda, também estarão presentes o contrabaixista Bruno Silva, o baterista Matheus Albornoz e o pianista Ras Vicente, interpretando faixas clássicas com influência do Hard Bop. Quanto à setlist da apresentação, estão integradas composições de nomes como Cannonball Adderley, Charlie Parker e Clifford Brown, que prometem preencher a totalidade do Sgt. Peppers na noite de quarta. É possível adquirir ingressos de modo antecipado, através da plataforma Sympla. O valor, por sua vez, é de R$40,00 para todos os públicos.