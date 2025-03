Leilah Moreno interpreta tributo a Tina Turner em seis cidades do estado

A artista paulista Leilah Moreno realizará seis apresentações em diferentes cidades do Rio Grande do Sul, atravessando o estado com seu novo show Tina Doc Show, tributo à lenda da música Tina Turner. Os concertos terão início a partir desta terça-feira (1), estendendo-se até o próximo domingo (6), e passarão pelas cidades de Passo Fundo, Santa Rosa, Ijuí, Caxias do Sul, Canoas e Gravataí.Vocalista principal da banda do programa Altas Horas, a cantora e atriz Leilah Moreno é conhecida por suas apresentações nos palcos, na televisão e no cinema. Criticamente aclamada, a artista já recebeu duas indicações ao Grammy Latino, e tem como sua marca registrada sua versatilidade artística. Nas apresentações pelo Rio Grande do Sul, a artista pretende apresentar um repertório repleto dos maiores sucessos da carreira de Tina Turner, como What's Love Got to Do with It, Private Dancer e outros. Os ingressos para todas as apresentações estão disponibilizados no site do Sesc RS, em valores a partir de R$20,00.