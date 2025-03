Adriano Trindade retorna à Porto Alegre após uma década em novo show

Com carreira consolidada na Europa, o músico Adriano Trindade retornará ao Brasil para apresentar o show de lançamento de seu disco Renascer Tropical. Nesta quarta-feira (2), às 21h, o artista subirá ao palco do Grezz (rua Almirante Barroso, 328) para interpretar as canções presentes em seu nono álbum de estúdio.Além do músico, o show também contará com a presença de Elton Saldanha, Serginho Moah, Rafa Machado, Pietra Keiber e Aline Preuss, que realizarão participações especiais. Ingressos pelo Sympla, entre R$ 30,00 e R$ 60,00.Já tendo se apresentado em 58 países diferentes, o artista Adriano Trindade carrega uma extensa trajetória. Radicado em Berlim, na Alemanha, o artista conseguiu se consolidar entre os principais nomes do Samba Jazz ao redor do mundo, e já colaborou com figuras icônicas da música brasileira, como Filó Machado e Danilo Caymmi.