Sala Redenção exibe documentários em 'descomemoração' do golpe de 1964

A Sala Redenção da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333) promoverá a minismostra Memórias do Golpe, realizada para marcar uma descomemoração do aniversário do golpe militar de 1964. Nesta segunda (31) e terça-feira (1), o Cinema da Universidade exibirá sessões gratuitas dos documentários Doutor Araguaia e Torre das Donzelas, que retratam o período da Ditadura Militar no Brasil.Lançado em 2024, o documentário Doutor Araguaia conta a história do médico João Carlos Hass Sobrinho, conhecido por exercer medicina comunitária e popular durante a época da ditadura brasileira. O filme Torre das Donzelas, por sua vez, traz relatos da ex-presidente Dilma Rousseff e de suas ex-companheiras de cela do Presídio Tiradentes, em São Paulo, falando sobre o período em que foram perseguidas e presas pelo governo militar.A mostra desta semana foi organizada em parceria com o professor de história Nilo Piana de Castro, que trabalha na universidade. O docente marcará presença na sessão de terça-feira, às 16h, do documentário Doutor Araguaia, e da exibição de segunda, às 19h, do filme Torre das Donzelas.