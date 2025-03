Primeira mulher trans a gravar frevo no Brasil, Caetana leva frevo para Caxias do Sul

A artista Caetana, primeira mulher transsexual a lançar músicas do gênero frevo no território brasileiro, realizará uma apresentação especial no Parque dos Macaquinhos (rua Dr. Montaury, s/n - Caxias do Sul, RS) neste sábado (29). O concerto, que deve ser iniciado às 16h, terá entrada gratuita para todos os públicos.Natural da cidade de Recife, em Pernambuco, a cantora Caetana consolidou-se como referência no cenário da música nacional com o lançamento de seu disco Afronordestina, em 2022. A artista recebe destaque especial por suas habilidades como percussionista de frevo, forró e coco de roda, além de suas letras que prestam homenagens para a resistência de comunidades periféricas e a religiosidade de matriz africana.Desta vez, a artista se apresentará na cidade de Caxias do Sul, em um concerto que faz parte da programação da 10ª Mostra Tum Tum - 10 Anos Tocando Vidas. Além de Caetana, a artista Jalile também subirá ao palco do festival no sábado, com um show que se inicia às 15h.