Show do Linkin Park em Porto Alegre não vai mais acontecer; confira datas confirmadas

A banda norte-americana Linkin Park, uma das mais esperadas atrações internacionais para o ano de 2025, não vai mais tocar em Porto Alegre. A banda anunciou, na quinta-feira (27), as datas oficiais da From Zero World Tour no Brasil, com shows em Curitiba, São Paulo e Brasília, mas sem mencionar Porto Alegre e Rio de Janeiro, cidades que estavam no roteiro original, divulgado no ano passado. Assim, mesmo que de forma indireta, a apresentação do grupo na capital gaúcha está cancelada.



As datas confirmadas pela banda são 05 de novembro, em Curitiba; 08/11, em São Paulo; e 11/11, em Brasília. As pré-vendas exclusivas para membros do fã-clube LP Underground começam no dia 31 de março. A venda geral começa na quinta-feira, dia 3 de abril, pelo site Ticketmaster. Além do Brasil, o expoente do nu metal tem shows agendados na Bolívia, Peru, Argentina e Chile.



O Linkin Park acaba de lançar seu novo single, Up From The Bottom. A faixa pertence à edição Deluxe do recente álbum From Zero, que tem lançamento previsto para 16 de maio.