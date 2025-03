Memorial do RS promove caminhada guiada pelo Centro Histórico

O Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul (praça Marechal Deodoro, 110) irá inaugurar um novo circuito de caminhadas orientadas neste sábado (29). O projeto contará com a participação do pesquisador José Francisco Alves, que assina a autoria da obra A Escultura Pública de Porto Alegre, lançado em 2022. Na primeira edição do projeto, o trajeto selecionado deverá incluir passagens pela Biblioteca Pública do Estado, pela Praça da Alfândega e pelo Paço dos Açorianos. A caminhada pretende contemplar uma série de monumentos, esculturas e fachadas, característicos do Centro Histórico da cidade de Porto Alegre.Ao longo do ano de 2025, o Memorial também deverá promover outros itinerários, todos com a presença do pesquisador José Francisco Alves. Além disso, a totalidade dos roteiros também terá entrada gratuita, mediante inscrições prévias.