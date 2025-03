Festival Carne Nova tem mais uma edição no Bar Ocidente

Nesta sexta-feira (28), o Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960) sediará mais uma edição do Festival Carne Nova, conhecido por dar espaço para bandas independentes da cidade de Porto Alegre. Desta vez, quem subirá ao palco do espaço serão dois grupos gaúchos: as bandas Alopecia Androgina e Asterisma.A apresentação deste final de semana constituirá a primeira vez do grupo Alopecia Androgina em algum palco da capital gaúcha, e o repertório selecionado pela banda será marcado por uma série de canções carregadas de tristeza e poesia. A Asterisma, por sua vez, já é conhecida no cenário musical porto-alegrense, e interpretará uma setlist que combina clássicos de sua discografia, com músicas inéditas nunca tocadas antes.Os produtores musicais Pedro Acosta e Lucas Expedidor, da Little Backpack, assinam a organização do evento. Para assistir o espetáculo, é possível adquirir ingressos entre R$20,00 e R$40,00, através da plataforma Sympla.