Neto de Xico Stockinger prepara sua primeira exposição individual no País

Neto do renomado Xico Stockinger, o escultor Leo Stockinger apresenta em Porto Alegre a sua primeira exposição individual, Vísceras - Corpo e Existência. Integrando o Projeto Portas Abertas da Bienal do Mercosul, a atração está em estágio de preparação na Galeria Stockinger (rua Luciana de Abreu, 450), onde estará em exposição de 3 a 28 de abril.O artista, radicado na Austrália desde 2005, está na Capital preparando as últimas obras que estarão na exposição. Na quinta-feira (27), Stockinger visitou o Jornal do Comércio, acompanhado da curadora de Vísceras, Giordana Winckler. Na ocasião, foram recebidos pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.A série de obras de Stockinger surge a partir da fusão de madeira (em especial troncos de árvores mortas), argila e uma espécie de cola náutica à base de epoxi, que dá ao conjunto uma plasticidade que evoca o vermelho da carne e das vísceras. A ideia, segundo o artista, é ressignificar esses materias de forma a dar a eles o aspecto de organismo vivo, evocando partes específicas do corpo humano.