Café da Catedral promove programação cultural para celebrar 253 anos de Porto Alegre

O Café da Catedral (rua Dom Sebastião, s/n) promoverá uma programação especial para comemorar o aniversário de 253 anos de Porto Alegre neste final de semana. A agenda, que conta com uma série de exposições artísticas e apresentações musicais, é inaugurada nesta sexta-feira (28) e deve se estender até este domingo (30), das 15h às 20h. Para abrir a programação, serão inauguradas duas exposições diferentes no Salão Nobre da Catedral Metropolitana. As mostras Divina Brasilidade, com curadoria dos irmãos Helio e Elias Zorzi, e Lendas Urbanas de Porto Alegre, organizada por Marli Rejane d’Avila Pereira, deverão integrar a programação. As apresentações musicais que fazem parte da agenda, por sua vez, serão realizadas ao longo dos três dias do final de semana. Além do set da DJ Camila Vargas no domingo (28), a celebração também contará com uma apresentação ao vivo do cantor Tom Amorim, das 16h às 19h de sábado (29), e um concerto da cantora Nalanda, no mesmo horário no domingo (30).