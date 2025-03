Teatro Simões Lopes Neto recebe público gaúcho com encenação da ópera Turandot

O Teatro Simões Lopes Neto (praça Mal. Deodoro, s/n) será entregue à comunidade artística gaúcha neste final de semana. A abertura do novo espaço cultural da cidade de Porto Alegre contará com uma apresentação especial do espetáculo Turandot, desenvolvido singularmente para o evento de lançamento da instituição. A ópera, assinada por Giacomo Puccini, terá exibição exclusiva para convidados nesta quinta-feira (27), e ficará em cartaz para o público geral a partir de sábado (29) até segunda-feira (31), às 20h - a exceção é domingo, quando a sessão será às 18h.O espetáculo, que será apresentado em conjunto pela Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (CORS) e a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), leva a concepção de direção cênica do artista Flávio Leite. A Ospa também contará com a regência do maestro argentino Carlos Vieu e do diretor artístico Manfredo Schmiedt. A abertura do teatro simboliza a conclusão definitiva das obras do complexo cultural Multipalco Eva Sopher. Para a secretária da Cultura Beatriz Araujo, "a escolha de apresentar a relevante ópera Turandot, com uma grande montagem, simboliza de forma muito pertinente essa nova era que se inicia com a inauguração do Teatro Simões Lopes Neto e com a entrega definitiva do Multipalco".Todos os ingressos para a programação de inauguração do Teatro Simões Lopes Neto estão à venda no site do Theatro São Pedro, com valores que variam entre R$ 10,00 e R$ 200,00.