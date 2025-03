Biblioteca Pública do Estado integra nova edição do projeto 'Caminhos da Matriz'

O Caminhos da Matriz, um trajeto pelos prédios históricos localizados em torno da Praça da Matriz no Centro de Porto Alegre, terá uma próxima edição neste final de semana. O encontro deverá ocorrer neste sábado (29), às 14h, no Monumento a Júlio de Castilhos, localizado na praça. Desta vez, o passeio contemplará a Biblioteca Pública do Estado, o Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul e o Palácio Piratini.Fundada em 2009, a iniciativa é constituída por um programa de visitas mediadas, ao longo de uma série de prédios e instituições significativas para a história da capital gaúcha. O projeto, que tem entrada gratuita, se localiza especialmente no entorno da Praça Marechal Deodoro, de modo que contempla edificações como os Memoriais do Ministério Público, do Judiciário e do Legislativo, além do Solar dos Câmara, da Cúria e Catedral Metropolitanas e do Arquivo Público do Rio Grande do Sul. As visitas, que sempre contam com a presença de um guia, não requerem agendamentos prévios.