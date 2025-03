Espaço 373 recebe o acordeonista e compositor Roger Corrêa na sexta-feira

Para o show, marcado para sexta-feira (28) no Espaço de 373 localizado no bairro Floresta, o acordeonista e compositor Roger Côrrea conta com Edilson Forte - Tatu (piano), Tiê Pereira (baixo) e Rodrigo Porciuncula (bateria). Com sua forma virtuosa e expressiva de executar os mais variados estilos musicais, o acordeonista já levou seu trabalho autoral a diversos países como Espanha, Marrocos, Itália, Áustria, Alemanha, Holanda, Guatemala, Chile, Uruguai, Argentina, Portugal, entre outros.

Com 6 anos de idade iniciou seus estudos de acordeom diatônico por influência da família de músicos. Aos 13 anos passa a fazer parte do projeto Fábrica de Gaiteiros idealizado pelo renomado acordeonista Renato Borghetti com quem realizou diversas apresentações pelo país.



Desenvolve seu trabalho de música instrumental no Brasil e no exterior, vindo a ser convidado no ano de 2021 para ser solista em mais de 40 concertos com a orquestra Camerata Florianópolis, além de colaborar com diversos nomes da música instrumental como Yamandu Costa, Renato Borghetti, Javier Colina, Alegre Corrêa, entre outros. Em 2022 lança o álbum Sul em Aquarela com seu quarteto recebendo uma indicação ao Prêmio Açorianos de Música como melhor compositor. No ano de 2024 lança seu segundo álbum intitulado ‘’Latino Ibérico’’ com participação de Javier Colina seguido de uma turnê com 15 concertos pela Europa.

ROGER CORRÊA QUARTETO



• 28 de março

• A casa abre às 19h, o show começa às 21h