Referência na internet, Lvcas Inutilismo lança seu novo álbum com show no Opinião

Conhecido há mais de uma década pelo canal Inutilismo, Lvcas voltará a Porto Alegre com a turnê do seu primeiro projeto autoral. O músico, que no final do ano passado disponibilizou em todas as plataformas de streaming as 16 faixas de Humanamente, subirá ao palco do Opinião (José do Patrocínio, 834) neste sábado (29), às 20h. Ingressos a partir de R$ 70,00, pelo Sympla. Artista multifacetado e fenômeno do Youtube, LVCAS atualmente é uma das referências em criatividade na Internet brasileira. Após viralizar com o seu conteúdo e rodar o Brasil com o show Minha Playlist de Funk, ele decidiu que era a hora de criar as suas próprias composições. Humanamente, cuja sonoridade mistura heavy metal e elementos eletrônicos do rock moderno, já tem algumas faixas de destaque no ambiente digital, como Odisseia, Inabalável, Volátil e Tão Perto.