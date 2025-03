Evento gratuito Muvuca Cultural chega à Restinga com apresentações artísticas e oficinas

A Organização da Sociedade Civil - Cirandar, que tem como missão promover a educação integral e a cultura, promove nova edição da Muvuca Cultural, desta vez no bairro Restinga, em Porto Alegre. O evento, promovido em parceria com a Nação Hip Hop Brasil e Arca 7 Produções, é gratuito e acontece neste domingo (30), das 13h às 19h, no Pavilhão Eco Sustentável (Imperador Hirohito, 385). Com atrações de rap, trap, samba e funk, a Muvuca Cultural oferece uma programação que celebra a cultura local e o conhecimento das comunidades, sob o lema Conexões culturais na base. Além das apresentações musicais, o evento leva às comunidades diversas oficinas culturais, abrangendo uma variedade de estilos e propostas. A Muvuca traz uma proposta de engajamento comunitário, com o objetivo de fortalecer as redes locais e fomentar a cidadania. As atrações previstas para o domingo são Nega Daia, Jeff Conex, Thymen Dus Bang, Breaking Dance com Djan + Billy Anderson, Samba da Tarde, LC Advanced, MC da VR, Sandy Kyoko (oficina de graffiti), DJ Mart (oficina de produção musical), B-Girl Ceia (oficina de breaking),Daniel Mendes (oficina de inteligência artificial), Slam Nação e Estúdio Móvel Gravaêh. Futuramente, está prevista uma edição do evento na comunidade da Cohab Cavalhada.