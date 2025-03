Cinemateca Paulo Amorim realiza mostra especial para celebrar trajetória de Jorge Furtado

As quatro décadas de trajetória do diretor Jorge Furtado vão ser celebradas com uma programação que vai reunir a maioria de seus longas, curtas e episódios produzidos para a televisão. É a Mostra Especial Jorge Furtado – Múltiplas Narrativas, promovida pela Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736). As exibições iniciam nesta quinta-feira, Dia do Cinema Gaúcho, e seguem até 4 de abril, na Sala Eduardo Hirtz. As sessões são gratuitas e sujeitas à lotação da sala. Com seleção do pesquisador Glênio Póvoas e da coordenadora e curadora da Cinemateca, Mônica Kanitz, a mostra oferece títulos como Ilha das Flores (1989), um dos filmes mais premiados do cinema brasileiro, além de sucessos como Saneamento Básico, o Filme (2007) e Meu Tio Matou um Cara (2004), entre outros. A programação destaca ainda a relação de Jorge Furtado com a literatura, o teatro e o universo dos jornalistas e dos autores de ficção. O curta A Biblioteca de Jorge Furtado (13 min), com roteiro e direção de Glênio Póvoas, foi produzido especialmente para compor a mostra e será exibido em algumas sessões.