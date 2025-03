Erico Ramos pinta ícones do patrimônio arquitetônico em exposição no Museu do Paço

No aniversário de 253 anos da capital gaúcha, o Museu de Arte do Paço (Praça Montevideo, 10) recebe uma exposição do artista visual Erico Santos, totalmente dedicada a espaços icônicos do patrimônio arquitetônico da Capital. Paisagens de Porto Alegre na pintura de Erico Santos tem vernissage nesta quinta-feira, às 18h, e fica aberta a visitação até 23 de maio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, sempre com entrada franca.