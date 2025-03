Antologia Tchê! tem evento de lançamento na Livraria Taverna nesta sexta (28)

A antologia Tchê!, organizada pelo Selo Flip Off, terá seu lançamento na cidade de Porto Alegre nesta sexta-feira (28), na Livraria Taverna (rua dos Andradas, 736). Entre os destaques da obra, cuja celebração de estreia acontecerá a partir das 19h, encontra-se um dos poemas de Cleonice Bourscheid, escritora premiada que atua como professora, tradutora e produtora cultural também.



Além de marcar a estreia da publicação, o evento de lançamento do livro Tchê! também será destinado ao auxílio da Livraria Taverna, que foi intensamente afetada pelas enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul em 2024. Na noite de sexta-feira, todo o lucro acumulado pela venda do livro deverá ir diretamente para o espaço, que está no processo de se reerguer após a catástrofe do último ano.



As vendas totais da publicação, que reúne contos, crônicas e poemas de diversos escritores nacionais e internacionais, também terão uma parcela dos lucros destinada para outras entidades e comunidades afetadas pelas enchentes.