Instituto Ling lança guia de espaços da cidade de Porto Alegre

O Guia Porto Alegre Criativa, organizado pelo Instituto Ling (rua João Caetano, 440), deverá chegar ao alcance do povo porto-alegrense nesta quinta-feira (27). A partir de indicações de uma equipe curatorial e de redatores, a obra contém as referências de 80 espaços recreativos interessantes para aqueles que desejam conhecer melhor a capital gaúcha. Além da venda presencial no próprio instituto e nas livrarias Taverna, Clareira, Macun e Pocketstore, também será possível adquirir a obra em formato de livro digital através da Amazon e do site Palavra Bordada.



Os exemplares do Guia Porto Alegre Criativa carregam indicações dos mais diversos ramos. Somadas às referências arquitetônicas destacadas, o livro também pretende indicar dezenas de espaços culturais, parques, teatros, galerias, palcos artísticos, museus e locais gastronômicos, para o povo que visita Porto Alegre.



A equipe de curadoria, por sua vez, conta com uma série de nomes diferentes, que atuam sobre diversas áreas do conhecimento. São eles os arquitetos Anthony Ling e Bruno De Lazzari, o músico Caio Amon, a designer Helen Rödel, o comunicador Lucas Rachewsky, a médica Mariana Alessi, a artista Mitti Mendonça, a curadora de arte e arquitetura Paula Bohrer e o chef de gastronomia Vico Crocco.



Com 192 páginas, a publicação terá um evento de lançamento ocorrendo no próprio Instituto Ling nesta quarta-feira (26), data em que se comemora o aniversário de 253 anos da cidade de Porto Alegre. Além deste, a instituição também já lançou um outro livro em 2011, intitulado Entre Dois Mundos - A Jornada de Sheun Ming Ling.