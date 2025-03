Programação de aquecimento do Fantaspoa traz sessões musicadas de 'Maciste no Inferno'

O XXI Festival Fantaspoa está promovendo duas sessões musicadas ao vivo do longa-metragem Maciste no Inferno, de 1925. Nesta quinta-feira (27), às 17h30min e às 20h, o Instituto Ling (rua João Caetano, 440) sediará exibições com trilha sonora ao vivo do clássico dirigido pelo cineasta Guido Brignone. Os ingressos para ambas as apresentações estão disponibilizados na plataforma Eventbrite, a partir de R$25,00.Sua narrativa fantástica acompanha a história do herói Maciste, que, quando se vê transportado injustamente para o Inferno, é forçado a enfrentar criaturas e tormentos, para conseguir obter a chance de se libertar. A trama também capta inspiração do romance A Divina Comédia, escrito por Dante Alighieri.Na execução ao vivo que será realizada pelo Fantasmapoa, o público terá a chance de assistir o longa-metragem com uma trilha sonora singular, composta pelos músicos Fu_k The Zeitgeist, Brenno Di Napoli, Carlinhos Carneiro e Paola Kirst.