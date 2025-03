Rodacine promove sessão gratuita de cinema ao ar livre em Porto Alegre

A Cinemateca Capitólio irá comemorar seu aniversário de uma década de existência no ano de 2025. A partir das 19h deste sábado (29), o Rodacine promoverá uma exibição especial de cinema ao ar livre, que pretende celebrar os dez anos do espaço.Realizada na Praça dos Açorianos, no Centro histórico de Porto Alegre, a nova sessão do Rodacine contará com a participação de dois filmes diferentes. O clássico gaúcho Um é pouco dois é bom, dirigido pelo cineasta Odilon Lopez, e o curta-metragem Chibo, premiado no Festival de Cinema de Gramado, foram as obras selecionadas para integrar a programação. Constituído como um dos mais novos projetos de cinema ao ar livre no Brasil, a iniciativa Rodacine passou por sete cidades do interior do Rio Grande do Sul, e agora chega à capital gaúcha, proporcionando exibições de filmes ao ar livre. A coordenadora Paola Mallmann destaca a importância de projetos como esse para a movimentação cultural do estado “O cinema itinerante em espaço público fortalece a relação de fruição do público com os bens culturais, o cinema e a cidade".