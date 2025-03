Dida Larruscain interpreta clássicos da MPB no Teatro do Siduscon-RS

A temporada de 2025 do projeto Brasil Interior terá início nesta quinta-feira (27), com um show da cantora gaúcha Dida Larruscain, realizado às 20h no Teatro do Sinduscon-RS (av. Augusto Meyer, 146). Com uma série de dez apresentações musicais gratuitas, a iniciativa tem como objetivo dar visibilidade para a riqueza e a diversidade da música popular brasileira produzida no Rio Grande do Sul atualmente. A cantora e compositora Dida Larruscain é natural de Sant’ana do Livramento, e tem uma trajetória musical marcada pela passagem entre óperas, musicais e música popular. No show que acontecerá no Teatro do Sinduscon-RS, ela pretende apresentar um repertório que transita entre clássicos da MPB, como as faixas Me deixe em paz, Eu e a brisa e Mestre Sala dos Mares, e de músicas próprias do seu EP autoral AfroBossa. Com curadoria do violonista Mathias Behrends Pinto, o projeto Brasil Interior contará com dez apresentações diferentes, agendadas sempre para a última quinta-feira do mês, de março a dezembro. Todos os shows têm entrada franca.