Diretor de 'Sem Chão' é sequestrado por soldados israelenses, diz codiretor

O codiretor do documentário "Sem Chão", vencedor do Oscar de melhor documentário no último mês de março, Hamdan Ballal, teria sido agredido por um grupo de colonos. Em seguida, soldados israelenses teriam sequestrado a ambulância requisitada pelo palestino e o levado para um lugar desconhecido.

A informação foi compartilhada por Yuval Abraham, jornalista israelense que aparece nas filmagens e também esteve à frente da produção, em seu perfil no X.

"Um grupo de colonos acaba de linchar Hamdan Ballal, co-diretor do nosso filme 'Sem Chão', escreveu Yuval em sua publicação. "Eles o espancaram e ele está com ferimentos na cabeça e no estômago, sangrando. Soldados invadiram a ambulância que ele chamou e o levaram. Não há sinal dele desde então."

O jornalista também publicou um vídeo de um suposto ataque de colonos realizado contra um grupo de ativistas. Na gravação, é possível ver um homem mascarado jogando pedras e ameaçando diferentes pessoas.

O filme acompanha a rotina do palestino Basel Adra, que vive em Masafar Yatta desde o seu nascimento, e Abraham, um jornalista israelense, judeu, que chega em à região junto da cinegrafista israelense Rachel Szor.

Eles registram a destruição e a violência das forças israelenses e compartilha os vídeos em redes sociais, além de promover manifestações pacíficas contra a demolição das casas e as tentativas de expulsar os palestinos desses territórios.

O filme venceu dois prêmios no Festival de Berlim do ano passado e Abraham recebeu ameaças de morte após o seu discurso de agradecimento, em que condenou a "situação de apartheid" em Gaza e clamou pelo cessar-fogo.