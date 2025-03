Tributo a Luiz Carlos Borges reúne grandes nomes da música gaúcha

O Grezz (rua Almirante Barroso, 328) tem uma noite especial agendada para esta terça-feira (25). A Noite Borgeana será realizada como uma homenagem ao artista Luiz Carlos Borges, que, nesta data, estaria completando 72 anos de idade. A partir das 20h, subirão ao palco alguns dos maiores nomes da música gaúcha contemporânea, em um tributo à vida e obra do artista interiorano. Os cantores Érlon Péricles, Gélson Oliveira, Giovanni Berti, Loma, Nélson Coelho de Castro, Os Fagundes, Pedrinho Figueiredo, Pirisca Grecco, Quinteto Picumã, Renato Borghetti, Shana Müller, Tambo do Bando e Zé Caradípia foram os escolhidos para integrar a programação da noite. De acordo com o produtor responsável pelo evento, Antônio Ivan Capucho, a ideia da seleção foi, justamente, apostar na diversidade. "Pensamos em misturar as tribos, como o Borges gostava", explica ele. Os ingressos variam de R$15,00 a R$30,00 e podem ser adquiridos de modo antecipado através da plataforma Sympla ou presencialmente no local, mediante capacidade do espaço.