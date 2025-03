Livro 'Casa Grande Sem Senzala', de Patrícia Brito Knecht, terá live especial de lançamento

A novela Casa Grande Sem Senzala (Black Brazil Art, 190 págs. R$ 75,00), livro de estreia de Patricia Brito Knecht, será lançada oficialmente em uma live especial na quinta-feira (27), às 19h. A atividade contará, além da autora, com a presença das escritoras Terezinha Malaquias, Juliana Araújo e Sandra Coleman, com mediação de Luciana Rosário. A transmissão será ao vivo pelo canal do YouTube da Black Brazil Art, com acesso aberto ao público.Na ficção, o livro acompanha oito artistas que fazem uma imersão criativa de três meses em um sobrado colonial, palco histórico marcado pelas memórias do período escravocrata. No período, elas vivenciam trocas afetivas e sensoriais, elaborando obras enquanto confrontam suas próprias identidades e as estruturas coloniais que permeiam suas realidades. Assim, o antigo sobrado, antes símbolo da opressão histórica, é transformado em espaço de criação, acolhimento e transformação. A publicação é o primeiro título de ficção lançado pela Black Brazil Art, entidade responsável pela Bienal Black e Residência Artística Virtual Compartilhada. O livro pode ser adquirido pelo site blackbrazilart.com.br.